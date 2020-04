Covid-19: Igaunijā jau 11 nāves gadījumi; Lietuvā inficējušies 649 cilvēki

Igaunijā nāves gadījumu skaits ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieaudzis līdz 11, savukārt apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits palielinājies līdz 858.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta ceturtdien publiskotajām ziņām, no trešdienas rītam līdz ceturtdienas rītam ar Covid-19 miruši seši cilvēki - 87 un 73 gadus vecas sievietes un 77 gadus vecs vīrietis Kuresāres slimnīcā, 92 gadus veca sieviete un 55 gadus vecs vīrietis Tartu Universitātes slimnīcā, kā arī 86 gadus veca sieviete Ziemeļigaunijas reģionālajā slimnīcā Tallinā. Iepriekš trīs nāves gadījumi tika reģistrēti pagājušajā nedēļā, bet divi - šonedēļ. Visi pieci mirušie bija vairāk nekā 80 gadu veci.

Aizvadītajā diennaktī Igaunijā apstiprināti 79 inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu, līdz ar to kopējais inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 858. Pavisam Igaunijā veiktas 14 725 analīzes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu, bet no trešdienas rīta plkst. 7 līdz ceturtdienas rīta plkst. 7 veiktas 1372 analīzes. 85 saslimušie ārstējās slimnīcā, no tiem 16 nepieciešama intensīvā terapija.

Savukārt Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu diagnosticēta jau kopumā 649 cilvēkam, ceturtdienas rītā paziņojusi Veselības ministrija. Salīdzinot ar trešdienas rīta datiem, apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis par 68.

Kopš jaunā koronavīrusa izplatīšanās sākuma Lietuvā veiktas 15 635 analīzes, lai noskaidrotu inficēšanos ar šo vīrusu, bet trešdien veiktas 2444 analīzes. Iepriekš ziņots, ka Lietuvā reģistrēti astoņi Covid-19 izraisīti nāves gadījumi.