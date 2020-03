'Covid-19': Igaunijā jau 41 apstiprināts inficētais

Latvijas kaimiņvalstī Igaunijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta jau 41 cilvēkam un tiek prognozēta turpmāka saslimušo skaita pieaugšana, ziņo portāls "Delfi.ee",

Kā pastāstīja Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kiiks, pašlaik inficētie nav riska grupas cilvēki un slimības simptomi tiem nav smagi. Vairums no pacientiem ārstējas mājās.

Tomēr inficēto skaits tuvākajā laikā turpinās augt, brīdina ministrs. Valdības uzdevums ir šo pieaugumu palēnināt. Kiiks atzīmē, ka visās valstīs reālais inficēto skaits ir daudz lielāks par oficiāli zināmo.

Vēl ceturtdienas vakarā Igaunija ziņoja par 27 apstiprinātiem "Covid-19" gadījumiem.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 126 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 4600 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.