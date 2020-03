'Covid-19': Igaunijā kopējais inficēto skaits sasniedz 13

Igaunijas Veselības departamenta laboratorijā konstatēti vēl trīs inficējušies ar jauno koronavīrusu, līdz ar to kopējais valstī inficēto skaits palielinājies līdz 13, otrdien paziņoja Igaunijas Veselības departaments.

Divi ar "Covid-19" saslimušie ir pieauguši Tallinas iedzīvotāji. Viens no viņiem atgriezies no Itālijas ziemeļiem, bet otrs - no Francijas. Trešais saslimušais ir Igaunijas pilsonis, kurš atgriezies no Itālijas ziemeļiem caur Ženēvu un Helsinkiem.

Vēl deviņi cilvēki, kuriem Igaunijā konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu, bija tikko atgriezušies no ārzemēm. Lielākā daļa bija ceļojuši caur Rīgas lidostu. Saslimšana ar "Covid-19" disgnosticēta arī kādam Tallinas Kristīnes ģimnāzijas audzēknim. Tāpēc mācības ģimnāzijas ēkā pārtrauktas vismaz uz divām nedēļām.

Pirmais saslimšanas gadījums Igaunijā tika apstiprināts 27.februārī, kad slimību diagnosticēja Irānas pilsonim, Igaunijas pastāvīgajam iedzīvotājam, kas bija ieradies Rīgā ar lidmašīnu caur Stambulu un ar autobusu devies uz Tallinu. Latvijā "Covid-19" diagnosticēts astoņiem cilvēkiem.