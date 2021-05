Covid-19: Igaunijā sāk veidoties 'AstraZeneca' vakcīnas pārpalikums, atzīst ministrs

Igaunijā sāk veidoties "AstraZeneca" ražotās Covid-19 vakcīnas pārpalikums, otrdien atzinis veselības ministrs Tanels Kīks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc viņa teiktā, lēmums par to, ko iesākt ar "liekajām" vakcīnas devām, pēc kurām nav pieprasījuma, tiks pieņemts pēc konsultācijām Eiropas Savienības (ES) līmenī.

Pašlaik ar "AstraZeneca" vakcīnu ieteikts potēt cilvēkus vecumā no 50 gadiem. Igaunijā šai vecuma grupā pret Covid-19 jau vakcinēti 60% iedzīvotāju. "AstraZeneca" vakcīnas uzkrājumi valstī ir lielākie salīdzinājumā ar pārējām vakcīnām un, ņemot vērā, ka vakcinācijas kampaņas sākumā par šo vakcīnu tika saņemta ļoti pretrunīga informācija, pārpalikuma veidošanos jau varēja paredzēt.

Kā uzsvēris ministrs, baidīties no šīs vakcīnas tomēr nav iemesla.

"Visupirms, mums jāglabā noteikta rezerve potēšanai ar otro vakcīnas devu [tiem cilvēkiem, kuri jau saņēmuši pirmo poti]. Taču kādā brīdī nāksies lemt, ko ar to darīt - pārdot vai atdot, un šādas debates pašlaik norisinās arī visas ES līmenī, kur vairākās valstīs izveidojušies acīmredzami "AstraZeneca" pārpalikumi un tiek spriests, vai to ziedot kopīgi, vai arī katra valsts [to darīs] atsevišķi," viņš norādījis, piebilstot, ka lēmumu nāksies pieņemt jau tuvākajā laikā.

Kīks apliecinājis, ka Igaunija pasūtījusi pietiekami daudz vakcīnu, lai nodrošinātu visu vecuma grupu iedzīvotāju imunizāciju. No ražotājiem "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" jau saņemta trešā daļa kopējā pasūtītā apjoma, no "J&J" - 10%, un tuvākajā laikā piegāžu apjomi pieaugs.

"Tātad jebkurā gadījumā mums nodrošināta iespēja vakcinēt visus Igaunijas iedzīvotājus ar katrai vecuma grupai piemērotu vakcīnu," sacījis ministrs.

Kīks arī norādījis, ka, viņaprāt, vakcinācija pret Covid-19 jāveic bez maksas, kamēr vien turpināsies pandēmija.