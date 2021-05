Covid-19: Indijā tiesa smago situāciju pielīdzina genocīdam

Indijas galvaspilsētā Ņūdeli Augstākā tiesas tiesneši otrdien paziņojuši, ka par skābekļa nodrošināšanu slimnīcām atbildīgās amatpersonas ir pastrādājušas noziegumus, kas pielīdzināmi genocīdam, vēsta "Times of India".

Skābekļa krājumi pasaulē otrās apdzīvotākās valsts pārpildītajās slimnīcās ir nepietiekami jau vairāk nekā divas nedēļas. Līdz ar to no Covid-19 smagākajām komplikācijām sirgstošie nespēj saņemt atbilstošu medicīnisko aprūpi un ievērojami pieaudzis no slimības mirušo skaits.

Ņūdeli Augstākā tiesa trešdien uzklausa divus Iekšlietu ministru pārstāvjus. Sagaidāms, ka tiesa lems, vai celt apsūdzības pret ierēdņiem, apsūdzot viņus vairāk nekā 40 Indijas galvaspilsētas slimnīcu nodrošināšanā ar skābekli.

Gadījumā, ja apsūdzētie varētu tikt atzīti par vainīgiem, viņiem draud naudas sods vai līdz sešiem mēnešiem ilgs cietumsods.

Tiesā vērsušās vairākas slimnīcas un aprūpes nami, kuri neregulārs un nepietiekamas skābekļa apgādes dēļ spiesti pat samazināt pacientu gultu skaitu. Šajos apstākļos tas novedis pie cilvēku pūliņiem meklēt skābekli pašiem saviem spēkiem, vēl vairāk apgrūtinot tā nodrošināšanu slimnīcām.

Kopējais Indijā reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ar koronavīrusu pārsniedzis jau 20,6 miljonus, bet aizvadītajā diennaktī miruši 3780 Covid-19 pacienti, liecina trešdien publicētā informācija. Līdz ar to oficiāli reģistrētais kopējais no pandēmijas mirušo skaits pārsniedzis 226 000. Tiek uzskatīts, ka nepilnīgas uzskaites dēļ gan mirušo, gan inficēto skaits Indijā ir daudzkārt lielāks.

Opozīcijas politiķi aizvien neatlaidīgāk aicina ieviest vispārēju karantīnu, kādu Indija pieredzēja jau pērnā gada pavasarī.