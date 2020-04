Covid-19: inficējušies vairāk nekā 1000 ASV karavīri

Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 diagnosticēta vismaz 1052 ASV karavīriem, no kuriem viens ir miris, vēsta raidsabiedrība CNN.

Kopumā visā Aizsardzības ministrijai pakļautajā nozarē ir konstatēti vismaz 1752 Covid-19 gadījumi.

Ziņots, ka Covid-19 uzliesmojums sācies arī uz aviācijas bāzes kuģa "USS Theodore Roosevelt"

Kopumā ASV līdz šim reģistrēti vairāk nekā 245 tūkstoši inficēšanās gadījumi un vairāk nekā sešu tūkstošu saslimušo nāve.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā miljons inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 245 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 53 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 13 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 213 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.