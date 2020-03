Covid-19: Inficēto skaits Lietuvā pieaug līdz 484, Igaunijā – līdz 715

Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu diagnosticēta jau kopumā 484 cilvēkiem, bet Igaunijā – inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 715, pirmdienas rītā vēsta abu valstu atbildīgās institūcijas.

Lietuvas Veselības ministrija skaidro, ka, salīdzinot ar svētdienas vakara datiem, apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis par 24.

Kopš jaunā koronavīrusa izplatīšanās sākuma Lietuvā veikta 9891 analīze, lai noskaidrotu inficēšanos ar šo vīrusu. Turpmāk ikvienam, kuram ir elpceļu akūtas infekcijas simptomi, tiks veiktas analīzes, lai noteiktu, vai nav notikusi inficēšanās ar jauno koronavīrusu, svētdien paziņoja Veselības ministrija.

Lietuvā kopumā reģistrēti septiņi nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.

Savukārt Igaunijā iepriekšējā diennaktī konstatēti 36 jauni inficēšanās ar koronavīrusu gadījumi, ziņoja Veselības departaments.

No svētdien diagnosticētajiem 36 gadījumiem visvairāk konstatēti Sāres apriņkī (17), Harju apriņķī, kas ietver galvaspilsētu Tallinu (8), un Austrumviru apriņķī, (5). No visiem saslimušajiem 56 ārstējās slimnīcā, no viņiem desmit ir kritiskā stāvoklī.

Pavisam Igaunijā veiktas 11 252 analīzes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu, bet svētdien veiktas 865 analīzes.

Igaunijā kopumā reģistrēti trīs nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.