'Covid-19': Irānā izrakti masu kapi, liecina satelīta foto

Ar satelītu iegūtās fotogrāfijās Irānas pilsētā Kumā redzami svaigi izrakti masu kapi, kas pastiprina jau iepriekš izskanējušās bažas, ka Irāna slēpj patieso "Covid-19" upuru un inficēto skaitu, ziņo "The Guardian".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Par attēliem pirmie ziņoja medijs "The New York Times". Tajos esot redzams, ka pie Irānas svētās pilsētas ziemeļu malas esošajā kapsētā februāra beigās izveidoti jauni laukumi ar divām garām tranšejām.

Šis atklājums pastiprina bažas, ka Irānas valdība slēpj patiesos "Covid-19" pandēmijas apmērus valstī, uzsver "The Guardian".

24. februārī, kad atklātās bedres tika raktas, viens no Kumas deputātiem apsūdzēja Veselības ministriju melos par slimības izplatību. Viņš apgalvoja, ka Kumā vien tajā brīdī bija 50 no "Covid-19" mirušie, kamēr ministrija ziņoja tikai par 12 mirušajiem visā valstī.

Veselības ministra vietnieks Iradžs Harirči kategoriski noliedza šo informāciju, bet preses konferences laikā viņš acīmredzami svīda un klepoja. Nākamajā dienā viņš atzina, ka pats ir inficējies ar jauno koronavīrusu.

Irānā no "Covid-19" ir miris augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei 71 gadu vecais padomnieks Mohamads Mirmohamadi. No slimības mira arī viens no vadošajiem valsts garīdzniekiem Hadi Košrošaki.

Tāpat zināms par virknes parlamenta deputātu inficēšanos.

Irānas augstākās reliģiskās elites aprindas ir īpaši apdraudētas liela vidējā vecuma dēļ.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz šim Irānā ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju, bet 429 miruši.

Irānai ir ciešas ekonomiskās saites ar Ķīnu, kur pērnā gada decembrī sākās "Covid-19" uzliesmojums. Valdības bailes nesagandēt šo sadarbību ir veicinājušas strauju slimības izplatību epidēmijas sākumā, skaidro Amirs Afkami, kurš ir pētījis Irānas holēras epidēmijas vēsturi.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 126 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 4600 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.