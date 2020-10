Covid-19: Irānā sasniegts jauns vienā dienā mirušo rekordu

Irāna svētdien reģistrējusi līdz šim lielāko vienā dienā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 mirušo skaitu, vēsta Tuvo Austrumu reģiona medijs "The New Arab". Valstī, kura bija viena no pirmajiem jaunās pandēmijas epicentriem ārpus Ķīnas, apstiprināja 251 mirušo diennakts laikā.

Līdz ar to valstī kopumā no vīrusa izraisītās slimības oficiāli miruši jau 28 544 cilvēki, bet tiek pieļauts, ka patiesais upuru skaits varētu būt daudz lielāks, jo sākotnēji valstī bija problēmas ar saslimušo testēšanu, turklāt autoritārais režīms ilgi tika vainots patieso skaitļu slēpšanā.

Kopumā valstī reģistrēti vairāk nekā 500 000 inficēšanās gadījumu, no kuriem aptuveni 4500 pacientu atrodas kritiskā stāvoklī. Iepriekšējais visu laiku lielākais vienā dienā mirušo skaits – 239 gadījumi tika ziņots tikai pagājušajā nedēļā, un jaunākie dati norāda uz tendenci letāliem Covid-19 gadījumiem aizvien pieaugt.

Svētdien reģistrēti arī 3822 jauni inficēšanās gadījumi. Starp jaunākajiem inficētajiem ir arī divas no valsts augstākajām amatpersonām – Irānas viceprezidents un atomenerģijas aģentūras vadītājs Ali Akbars Salehi, kā arī viceprezidents un budžeta un plānošanas vadītājs Mohameds Bagers Nobahts.

Līdzīgi kā vairākas citās valstīs, arī Irānai sākotnēji izdevās strauji augošo inficēto skaitu mazināt, bet kopš jūnija tas atkal aug.