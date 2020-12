Covid-19: Itālija ievieš karantīnas režīmu uz Ziemassvētku un Jaungada svinību laiku

Itālijas valdība piektdien paziņoja par valsts mēroga karantīnas režīma ieviešanu uz Ziemassvētku un Jaungada svinību laiku pēc ekspertu brīdinājuma, ka jaunā koronavīrusa pandēmija vēl arvien rada augstu risku valstij.

Tika pieņemti tā sauktie "sarkanās zonas" ierobežojumi, kas liek cilvēkiem uzturēties mājās, atļaujot tās atstāt tikai darba, veselības apstākļu vai citu neatliekamu iemeslu dēļ, kā arī paredz slēgt lielāko daļu veikalu.

Šie ierobežojumi būs spēkā no 24. līdz 27.decembrim, no 31.decembra līdz 3.janvārim, un no 5. līdz 6.janvārim, pēc ministru kabineta sēdes paziņoja premjerministrs Džuzepe Konte.

Par tiem tika nolemts, jo "starp mūsu ekspertiem ir stipras bažas, ka infekcijas līkne var kļūt stāvāka Ziemassvētku periodā", Konte sacīja reportieriem.

No 28. līdz 30.decembrim un 4.janvārī būs spēkā "oranžās zonas" ierobežojumi, kas ļaus cilvēkiem pārvietoties savas dzīvesvietas pašvaldības robežās. Mazākās pilsētās, izņemot provinču galvaspilsētas, un ciemos dzīvojošie drīkstēs pārvietoties 30 kilometru rādiusā ap savu dzīvesvietu. Šajā laikā arī varēs darboties veikali, izņemot bārus un restorānus.

Ierobežojot ceļošanu un socializēšanos Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā, valdība cer saglabāt zemu Covid-19 gadījumu skaitu un nāves gadījumu skaitu pirms 7.janvārī plānotas darbavietu un skolu atkalatvēršanas.

Karantīnas režīma dienās cilvēki drīkstēs uzņemt mājās ne vairāk kā divus viesus, kā arī jebkādu skaitu viņus pavadošu bērnu, kas jaunāki par 14 gadiem.

Konte arī apsolīja ekonomiskā atbalsta paketi 645 miljonu eiro apmērā bāriem un restorāniem, kurus ietekmēs šie ierobežojumi.