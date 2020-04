Covid-19: Itālijā no slimības miruši 94 ārsti un 26 māsas

Itālijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši 94 ārsti un 26 medicīnas māsas, atsaucoties uz Itālijas Ārstu asociācijas un Māsu federācijas paziņojumiem, vēsta raidsabiedrība CNN.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Māsu federācija papildina, ka kopumā ar jauno koronavīrusu inficētas 6549 medicīnas māsas. Kopējais inficēto medicīnas darbinieku skaits ir 12 681, informē Itālijas Veselības institūts.

Medicīnas darbinieku inficēšanos veicinājis piemērota aizsardzības ekipējuma trūkums. Itālijas ziemeļos, kur kopumā ir viena no labākajām veselības aprūpes sistēmām Eiropā, tā tika novesta teju līdz sabrukumam lielā Covid-19 pacientu skaita dēļ, kuriem nepieciešama intensīvā aprūpe, skaidro CNN.

Itālijā līdz šim oficiāli apstiprināti vairāk nekā 132 tūkstoši Covid-19 gadījumi, bet mirušo skaita ziņā Itālija ar vairāk nekā 16 tūkstošiem ir pirmajā vietā pasaulē.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 1,36 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 367 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 76 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 16 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 293 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.