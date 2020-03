'Covid-19': Itālijā slēdz gandrīz visus veikalus

Reaģējot uz jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Itālijā tiek slēgtas visas tirdzniecības vietas, izņemot aptiekas un pārtikas veikalus, vēsta aģentūra AP.

Ar tādu paziņojumu trešdienas vakarā klajā nācis Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte.

Premjers pateicās iedzīvotājiem par jau līdz šim nepieredzēti stingro ceļošanas un sociālo ierobežojumu ievērošanu, kas visā valstī stājās spēkā otrdien. Taču ir jāsper nākamais solis, slēdzot visus veikalu, izņemot aptiekas, pārtikas un citu vitāli nepieciešamu preču veikalus, uzsvēra premjers.

Konte nepateica, kad šie pasākumi varētu tikt atcelti. Itālija jau pirms tam noteica valsts mēroga ierobežojumus publiskiem pasākumiem un ceļošanai, kas būs spēkā līdz 3. aprīlim.

Premjers savā deviņu minūšu uzrunā uzsvēra, ka "nav vajadzības steigties iepirkt pārtiku", jo pārtikas veikali arī turpmāk būs atvērti

Lielie uzņēmumi, tostarp fabrikas, var turpināt darbu, ja tie īstenos "pienācīgus drošības pasākumus inficēšanās novēršanai", sacīja Konte.

Itālija ir jaunā koronavīrusa vissmagāk skartā Eiropas valsts. Līdz šim tur reģistrēti vairāk nekā 12 400 inficēšanās gadījumi, vairāk nekā 820 cilvēki no vīrusa izraisītās slimības "Covid-19" miruši.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 122 400 inficēšanās gadījumi, no tiem gandrīz 90 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 4550 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.