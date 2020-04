Covid-19: Itālijas mafija iedzīvojas uz krīzes rēķina

Itālijas policija ir nobažījusies, ka kriminālās organizācijas Covid-19 ierobežojošo pasākumu laikā iefiltrējas pamatpakalpojumu ražošanas un sniegšanas sektorā, vēsta raidsabiedrība CNN.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

"Pastāv lielas briesmas, jo mafijas organizācijas jau ir sākušas investēt sektoros, kas joprojām ir svarīgi Covid-19 laikā," paziņoja Itālijas policijas vadītājs Franko Gabrieli.

Tā ir lauksaimniecība un pārtikas ražošana, medikamentu un medicīniskā aprīkojuma piegādes, ceļu transports, apbedīšanas pakalpojumi, uzkopšana, dezinficēšana un atkritumu apstrāde, uzskaita galvenais policists.

Šīs ir nozares, kurām nav nepieciešama liela specializācija, tāpēc mafija viegli var piedāvāt pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām, jo noziedznieku kontrolētie uzņēmumi neievēro vides, sociālās drošības un darba drošības noteikumus, skaidro Gabrieli.

Policijas šefs brīdina, ka mafijas organizācijas, tostarp bīstamā "Ndrangheta" varētu finansēt Covid-19 dēļ grūtībās nonākušus uzņēmumus. Rezultātā noziedzīgās grupas līdz krīzes beigām būs iefiltrējušās ekonomikā, kontrolējot iepriekš nepakļautus uzņēmumus.

Itālijā līdz šim oficiāli apstiprināti vairāk nekā 132 tūkstoši Covid-19 gadījumi, bet mirušo skaita ziņā Itālija ar vairāk nekā 16 tūkstošiem ir pirmajā vietā pasaulē.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 1,36 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 367 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 76 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 16 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 293 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.