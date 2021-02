Covid-19 izmeklēšana: laboratoriska noplūde nav notikusi; sikspārņu versija ticama

Jaunais koronavīruss cilvēku vidū, visticamāk, iegūts no sikspārņiem, norāda Pasaules Veselības organizācijas pandēmijas izmeklēšanas komandas vadītājs Pīters Bens Embareks.

Viņš atzīmējis, ka precīza cēloņa noskaidrošanai vēl nepieciešams turpināt izmeklēšanu, taču atzīmēja, ka pilnībā var izslēgt versiju, ka vīruss nācis no kādas laboratorijas. Embareka vadītā komanda Vuhaņā, Ķīnā, kur vīruss tika pirmoreiz fiksēts, pavadījusi aptuveni mēnesi. Viņi tā laikā ieguvuši daudz jaunas informācijas, kas gan nav daudz mainījusi kopējo ainu.

"Iespējamais ceļš, neatkarīgi no tā, no kāda dzīvnieka sugas līdz pat Haunanas tirgum bijis ļoti garš un ietvēris arī ceļu pāri robežām," viņš paziņoja otrdien preses konferencē. Izmeklēšana norādot, ka vīruss nācis no savvaļas sikspārņiem, taču, visticamāk, tie nav no Vuhaņas.

Izmeklētāji arī meklējuši vecākus asins paraugus, lai noteiktu, vai vīruss Ķīnā nav izplatījies vēl pirms 2019. gada nogales. Secinājums bijis, ka iepriekš plašu slimības uzliesmojumu tomēr nav bijis ne Vuhaņā, nedz arī kur citur.

Lai gan Ķīna uzstāj, ka vīruss varētu būt importēts ar saldētu pārtiku, Embareks to nedz noliedzis, nedz apstiprinājis, atzīmējot, ka šāda iespējamība pastāv. Vienlaikus viņš norādījis, ka vīrusa radīšana laboratorijā, no kuras tas izlaists vai izkļuvis kļūmes ceļā, tomēr ir tikai konspirāciju teoriju versija bez jebkāda pamatojuma.