Covid-19: Jaunzēlandē jaunais uzliesmojums ņemas spēkā; Meksika reģistrē pusmiljono inficēto

Jaunzēlandē jaunais Covid-19 uzliesmojums izpleties ārpus Oklendas. Savukārt Meksikā apstiprināto inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaits ceturtdien pārsniedza 500 000.

Pēc vīrusa negaidītās atkārtotās parādīšanās Oklendā konstatēti vēl 12 lokāli inficēšanās gadījumi un vēl viens iespējams gadījums, sacīja veselības ministrs Kriss Hipkinss. Divi gadījumi konstatēti Ziemeļu salas pilsētā Tokoroa 210 kilometrus uz dienvidiem no Oklendas.

Inficēšanās ārpus Oklendas notikusi, neraugoties uz stingro karantīnas režīmu Jaunzēlandes lielākajā pilsētā, kur policija uz pilsētas robežām nobloķējusi ceļus.

Ministrs centās mazināt bažas, ka vīruss atkal var parādīties it visur, ja reiz nav izdevies to izolēt Oklendas robežās. "Visi šie gadījumi līdz šim ir saistīti, tie visi ir daļa no Oklendā bāzētā klastera, un tā ir laba ziņa," sacīja ministrs, norādot, ka Tokoroa gadījumi identificēti ātri. "Mums nav liecību par nevienu Covid-19 gadījumu ārpus Oklendas, kas nebūtu saistīts ar šo klasteri, ar kuru mēs strādājam," skaidroja Hipkinss.

Piektdien gaidāms premjerministres Džasindas Ārdernas paziņojums par to, vai Oklendas karantīnas režīma termiņš tiks pagarināts un vai ierobežojumu teritorija tiks paplašināta. Jaunzēlande trešdien slēdza visus veco ļaužu pansionātus, reaģējot uz pirmajiem lokālajiem jaunā koronavīrusa transmisijas gadījumiem 102 dienu laikā, un Ārderna pieļāva iespēju, ka koronavīrusa atgriešanās dēļ viņa varētu būt spiesta atlikt septembrī paredzētās parlamenta vēlēšanas.

Krīzes sākās, kad otrdien Covid-19 testu rezultāti četriem vienas Oklendas ģimenes cilvēkiem bija pozitīvi. Inficēšanās gadījumu skaits turpinājis pieaugt, un varasiestādes izmisīgi cenšas noskaidrot inficēšanās avotu, kas joprojām nav zināms.

Savukārt Meksikā apstiprināto inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaits ceturtdien pārsniedza 500 000, paziņoja varas iestādes.

Veselības ministrija informēja, ka pēdējās 24 stundās Meksikā apstiprināts 7371 jauns inficēšanās gadījums, palielinot kopējo gadījumu skaitu līdz 505 293. Pēdējā diennaktī Meksikā arī reģistrēti 627 jauni nāves gadījumi no Covid-19, tādējādi nāves gadījumu skaits pieaudzis līdz 55 293.

Meksikā netiek veikti pietiekami daudz jaunā koronavīrusa testu, un eksperti lēš, ka reālais inficēšanās gadījumu skaits var būt divas vai trīs reizes lielāks par apstiprināto. Valstī, kur ir gandrīz 130 miljoni iedzīvotāju, līdz šim ir veikti apmēram 1,15 miljoni testu.