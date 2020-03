Covid-19 karantīnas pārkāpēji būtu jānosit, uzskata Kadirovs; pats sarīko svinības simtiem

Krievijas Federācijas sastāvā esošās Čečenijas Republikas prezidents Ramzans Kadirovs Groznijā sarīkojis svinīgu pasākumu ar vairāk nekā 100 cilvēku piedalīšanos, lai gan iepriekš pats norīkoja republikā stingri ievērot pašizolēšanās pasākumus Covid-19 pandēmijas dēļ, vēsta "Otkritie media".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

23. martā Kadirovs izdeva rīkojumu slēgt vairumu kafejnīcu un restorānu, bet tajos, kam atļauts darboties – aizliegt banketu rīkošanu. Tāpat tika slēgtas mācību un sporta iestādes.

24. martā Čečenijā tika apstiprināts pirmais Covid-19 gadījums. Kadirovs tad paziņoja, ka karantīnas pasākumu pārkāpējus, kuri ar savu rīcību apdraud citus, būtu jānosit, ziņoja "Radio Svoboda".

Taču jau nākamajā dienā pats Kadirovs piedalījās svinīgā Mākslas pils atklāšanas pasākumā Groznijā, kur, viņa paša vārdiem runājot, pulcējās simtiem ļaužu no visām Čečenijas un Krievijas malām.

Pasākuma laikā noritēja vokālo un deju ansambļu koncerts ar čečenu estrādes zvaigžņu piedalīšanos.

Jāatzīmē, ka Kadirovs, kuru cilvēktiesību aktīvisti vaino smagos cilvēktiesību pārkāpumos, ne pirmo reizi publiski izsaka draudus. Iepriekš viņš ir aicinājis nogalināt blogerus, kuri aizskarot cieņu. Pēc tam prezidents gan paskaidroja, ka viņa vārdus nav jāuztver burtiski, bet tie esot čečenu tautas idiomātiskie izteicieni.

Krievijā piektdienas rītā bija zināms par vairāk nekā 1000 Covid-19 gadījumiem, trīs cilvēki no slimības līdz piektdienai bija miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 540 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 85 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 8200 Itālijā.

Vairāk nekā 120 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.