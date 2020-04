Covid-19: Kazahstānā saslimuši 120 mediķi

Ārstējot Covid-19 pacientus, Kazahstānā ar slimību inficējušies 120 medicīnas darbinieku, atsaucoties uz valsts galveno sanitāro ārsti Aižanu Esmagambetovu, ziņo vietējais portāls "Tengrinews".

Viens no saslimušajiem mediķiem ir smagā stāvoklī, deviņiem slimības rit vidēji smagi, bet vairumu Covid-19 skāris viegli.

Tā ka medicīnas iestādēs plānveida palīdzība Covid-19 dēļ ir ierobežota, rezervē ir vēl līdz 10 tūkstošiem mediķu, kuri vajadzības gadījumā var tikt iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanā, norāda Esmagambetova.

Kazahstānas valdība nesen nolēma piešķirt piemaksas mediķiem, kas iesaistīti Covid-19 ierobežošanas pasākumos un saslimušo pacientu ārstēšanā. Ja medicīnas darbinieks saslimst ar Covid-19, no valsts sociālās apdrošināšanas fonda viņam pienākas divu miljonu tengu (4512 eiro) kompensācija, bet nāves gadījumā ģimene saņem 10 miljonus tengu (21 tūkstotis eiro).

Kazahstānā līdz šim oficiāli reģistrēti 685 Covid-19 gadījumi, no kuriem seši pacienti miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 1,3 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 367 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 74 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 16 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 286 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.