Covid-19: Ķīna slēdz iebraukšanu Harbinas pilsētā

Ķīnas pilsēta Harbina Covid-19 gadījumu pieauguma dēļ slēgusi iebraukšanu citu reģionu iedzīvotājiem un ārpus Harbinas reģistrētām automašīnām, vēsta aģentūra "Reuters".

Vietējiem iedzīvotajiem, lai tie drīkstētu iziet no mājas, nepieciešams varasiestāžu piešķirts QR kods, kas apstiprina, ka persona nav inficējusies ar jauno koronavīrusu. Uz ielas cilvēkiem ir obligāti jānēsā sejas maskas.

Harbina ir kļuvusi par Covid-19 otrā izplatības viļņa Ķīnā centru. Saskaņā ar oficiālajiem datiem pēdājas desmit dienās pilsētā apstiprināti 57 jauni inficēšanās gadījumi.

Covid-19 epidēmija pērnā gada nogalē sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, un pēc tam izplatījās pa visu pasauli.

Vairāk nekā 10 miljonu apdzīvotā Harbina atrodas aptuveni 500 kilometru attālumā no Krievijas robežas Tālajos Austrumos.

Lai gan robeža ar Krieviju pandēmijas dēļ ir slēgta, Harbinā joprojām pienāk avioreisi no Krievijas, raksta "Meduza".

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 2,6 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 849 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miris vairāk nekā 184 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 47 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 723 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.