Covid-19: Kirgizstānā augsta amatpersona pieļauj tūkstošiem nāves gadījumu slēpšanu

Kirgizstānā oficiālais no Covid-19 mirušo skaits varētu būt mākslīgi samazināts par vairākiem tūkstošiem, pagājušās nedēļas izskaņā paziņoja premjerministra vietniece Elvīra Surabaldijeva. Viņa publiski apsūdzējusi amatpersonas krīzes seku slēpšanā un mākslīgā mazināšanā, ko veicinājusi korupcija, vēsta "Eurasia Net".

Surabaldijeva pēc izmeklēšanas par to, kā valstī izlietoti ārvalstu piešķirtie palīdzības līdzekļi cīņai ar pandēmijas krīzi, norādījusi, ka vairākas amatpersonas pieturējušas dokumentus, kas radījis haosu ārstēšanā un zāļu izplatīšanā. "Tur notikuši iekšējie darījumi, kāds ar pandēmiju ir pelnījis naudu," paziņoja Surabaldijeva.

Oficiāli Centrālāzijas valstī līdz šim ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā 83 000, bet no Covid-19 miruši gandrīz 1400 cilvēku. Premjera vietnieces atklājums, ka mirstība no Covid-19 varētu būt bijusi daudzkārt augstāka nekā oficiāli ziņots, visticamāk, palielinās valstī jau tā pastāvošās bažas un aizdomas, ka valdība centusies mākslīgi mazināt pandēmijas nopietnību. Sašutums par valsts bezdarbību spēkā pieņēmās pērnā gada jūlijā, kad sociālos tīklus piepildījuši cilvēku ieraksti, kuros tie lūdz medicīnisku palīdzību.

Surabaldijeva gan apsūdzību nebalsta ar kādiem konkrētiem skaitļiem. Viņa gan sola, ka pilnu aptuveni 30 dažādu nozaru ekspertu izstrādāto ziņojumu viņa publiskošot drīz, jo tā noslēgšanu traucējot ārējs spiediens no dažādām pusēm. "Puse no starpdisciplinārās komisijas pameta darbu dažās pirmajās dienās pēc izmeklēšanas uzsākšanas, baidoties no iespējamajām sekām," atklāja premjera vietniece. Viņa arī norādīja, ka norādes neturpināt darbu dažos gadījumos saņēmuši komisijā iesaistīto personu draugi un paziņas.

Pērn martā Kirgizstāna kļuva par pirmo valsti, kura pandēmijas krīzes risināšanai saņēma ārkārtēju finanšu palīdzību aptuveni 100 miljonu eiro apmērā. Kopumā Biškeka līdz šim saņēmusi ārējo palīdzību aptuveni 290 miljonu apmērā.