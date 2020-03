'Covid-19' konstatēts ES 'Brexit' sarunvedējam Mišelam Barnjē

Eiropas Savienības (ES) ierēdnis Mišels Barnjē, kurš no bloka puses vada sarunas ar Lielbritāniju par "Brexit" nosacījumiem, inficējies ar jauno kornavīrusu.

To savā tvitera kontā apstiprinājis pats Barnjē.

"Es vēlētos jūs informēt, ka man apstiprināts "Covid-19". Es jūtos labi un esmu omā. Es ievēroju visas nepieciešamās instrukcijas, tāpat kā visa mana komanda," viņš raksta.

Barnjē papildina ar uzmundrinājumu: "Visiem tiem, kas jau ir cietuši un kas pašlaik atrodas izolācijā – mēs kopā tam tiksim cauri."

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.