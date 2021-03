Covid-19: Krievijā divas trešdaļas tic vīrusa radīšanai laboratorijā

Aptuveni divas trešdaļas Krievijas iedzīvotāju tic, ka cilvēki izstrādājuši jauno koronavīrusu kā bioloģisko ieroci, atsaucoties uz "Levadas centra" aptaujas rezultātiem, raksta "The Moscow Times".

Kopumā 64% respondentu norādījuši, ka vīruss ir mākslīgi radīts, lai tiktu izmantots kā ierocis. Tikai 23% aptaujāto uzskata, ka tas radies dabā, bet 13% nespējuši uz jautājumu atbildēt.

Aptaujā arī atklāta spēcīga korelācija starp ikdienas drūmo statistikas datu samazināšanos un baiļu mazināšanos. Vairāk nekā puse jeb 56% no respondentiem norādījuši, ka viņiem nav bail no inficēšanās, bet 43% atzīmēja, ka viņiem ir bail. Tas ir zemākais aptaujās reģistrētais sabiedrības baiļu līmenis no vīrusa kopš vīrusa izcelšanās pērnā gada februārī. Medijs atzīmē, ka vēl pirms dažiem mēnešiem, pērnā gada decembrī, 64% norādīja, ka baidās saķert vīrusu, bet tikai 34% nebija bail.

Līdz ar baiļu mazināšanos mazinājusies arī gatavība vakcinēties. Kopumā 62% norādījuši, ka nevēlas vakcinēties ar "Sputnik V" vakcīnu iepretim 30%, kuri vēlas. Tieši jaunāku valsts iedzīvotāju vidū skepse pret to esot vislielākā.

Pavisam 72% norādīja, ka paši vai kāds pazīstams ir vai bijis inficēti ar koronavīrusu un tikai 28% nevienu inficēto personīgi nepazīst.

Kopumā aptaujāts 1601 respondents no 50 Krievijas Federācijas reģioniem laikā no 18. līdz 24. februārim.