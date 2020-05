Covid-19: Krievija ierindojas trešajā vietā inficēto skaita ziņā

Krievija otrdien ierindojusies trešajā vietā atklāto jaunā koronavīrusa gadījumu skaita ziņā, atpaliekot tikai no ASV un Spānijas, liecina jaunākā statistika.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Saskaņā ar vietnes "Worldometers" apkopotajiem datiem atklāto un uzrādīto Covid-19 gadījumu skaits Krievijā uz otrdienas rītu ir sasniedzis 232 243. Krievija jau pirmdien apsteidza Itāliju un pēc jaunāko datu apkopošanas otrdien arī Lielbritāniju, kur pagaidām zināms par 223 tūkstošiem inficēšanās gadījumu.

ASV līdz šim zināms par 1,3 miljoniem gadījumu, bet Spānijā – 268 tūkstošiem.

Krievijā pēdējās dienās vērojams straujš jaunatklāto inficēšanās gadījumu skaita pieaugums. Pirmdien tie bija 11 656 jauni Covid-19 gadījumi, bet otrdien statistiku papildina 10 899 gadījumi.

Oficiālais no Covid-19 mirušo skaits Krievijā sasniedzis 2116. Tiesa, medijos tiek izteiktas šaubas, vai letālo gadījumu skaits tiek atklāts pilnībā. "The Moscow Times" jau ziņoja, ka aprīlī Maskavā mirušo skaits apsteidz pēdējo 10 gadu aprīļa rādītājus un pieaugums esot lielāks par oficiālajiem Covid-19 mirušo datiem.

Savukārt laikraksts "The Financial Times" lēš, ka patiesais no Covid-19 mirušo skaits Krievijā varētu būt par 70% lielāks, nekā atklāj oficiālie skaitļi. Arī FT atsaucas uz mirstības statistiku Maskavā un Sanktpēterburgā, kur ap 70% klāt nākušo gadījumu neesot izskaidroti.

Medijs precizē, ka šīs aplēses balstās tikai datos par Maskavu un Sanktpēterburgu, jo par citiem Krievijas reģioniem jaunākā mirstības statistika vēl nav pieejama.

Tikmēr no otrdienas Krievijā ir beidzies "nestrādāšanas periods", pirmdien uzrunā paziņoja prezidents Vladimirs Putins. Prezidents paziņoja par pamata ekonimikas nozaru darba atsākšanu, ja tas ir iespējams. Tiek mīkstināti arī ierbežojošie pasākumi, taču pašizolācijas režīms paliek spēkā par 65 gadiem vecēkiem iedzīvotājiem. Masu pasākumi joprojām nav atļauti.

Tiesa, pēc būtības pagaidām nekas daudz nemainās – visi noteiktie ierobežojumi tika ieviesti galvenokārt reģionu un pilsētu līmenī un joprojām paliek spēkā. Reģioniem, vērtējot situāciju, pašiem ir jāpieņem lēmumu par ierobežojumu mīkstināšanu, atcelšanu vai tieši pretēji – pastiprināšanu, uzrunā norādīja Putins.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 4,2 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,3 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 287 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 81 tūkstoris ASV.

Vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.