Covid-19: Krievijā jauns mirušo skaita antirekords; izsludina striktus ierobežojumus

Krievijā aizvadītajā diennaktī konstatēts jauns saslimušo skaita antirekords, atsaucoties uz veselības nozari pārraugošajām institūcijām, vēsta "The Moscow Times". Diennaktī no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši 320 cilvēki, liecina otrdienas rītā publiskotie dati.

Iepriekšējais diennaktī mirušo skaita antirekords – 317 – bija reģistrēts vien pagājušajā nedēļā. Jaunie dati savukārt nozīmē, ka kopējais Krievijā oficiāli reģistrēto no Covid-19 mirušo skaits sasniedzis 26 589 cilvēkus. Salīdzinošie dati ar citu gadu vidējo mirstības rādītāju, kā arī medicīnas nozares eksperti paredz, ka patiesais no Covid-19 mirušo skaits varētu būt pat divkārt lielāks. Krievijas pandēmijas epicentrā Maskavā pagājušajā diennaktī reģistrēts 61 no Covid-19 mirušais. Kopumā Maskavā līdz šim no slimības miruši jau 6 503 cilvēki.

Otrdien tiek ziņots, ka aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī 16 550 jauni inficēšanās gadījumi. Tas ir nedaudz zemāk par iepriekšējo diennakti, kad tika uzstādīts jauns antirekords – 17 347 inficēšanās gadījumi. Kopumā Krievijā līdz šim reģistrēti 1 547 775 inficēšanās gadījumi. Līdz ar to Krievija globāli ierindojas ceturtajā visvairāk skartajā valstī pasaulē, atpaliekot tikai no ASV, Indijas un Brazīlijas.

Straujš jaunu inficēšanās gadījumu, kā arī letālu iznākumu pieaugums licis ieviest striktus ierobežojumus. No trešdienas visā valstī publiskās vietās sejas masku valkāšana būs obligāta, un visiem restorāniem, kā arī izklaides vietām ļauts strādāt vienīgi līdz 23 vakarā.