Covid-19: Krievija nosūta humāno palīdzību uz ASV

Krievija uz ASV nosūtījusi humāno palīdzību cīņai ar Covid-19 pandēmiju – militārā kravas lidmašīna An-124-100 ar medicīniskajām maskām un ekipējumu ceļā no Krievijas devusies otrdienas naktī, ziņo "The Guardian".

Kā aģentūrai TASS pastāstīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, Kremļa saimnieks palīdzību ASV piedāvājis telefonsarunas laikā ar ASV līderi Donaldu Trampu, kurš piedāvājumam piekritis.

Peskovs gan papildināja, ka, saskaņojot piegādes nianses, radies iespaids, ka daži ASV pusē "kā minimums neveicināja operatīvu abu prezidentu lēmuma tehnisko jautājumu izpildi".

Piedāvājot palīdzību, Putins rēķinās ar to, ka arī ASV palīdzēs Krievijai, kad amerikāņu medicīniskā aprīkojuma ražošana uzņems apgriezienus, uzsvēra Peskovs.

Jāatzīmē, ka maskas un medicīniskais aprīkojums pietrūkst pašā Krievijā, kur trešdien oficiālais inficēto skaits ir 2777, un 24 slimnieki miruši. Trampa piekrišanu Putinam ASV prezidenta kritiķi varētu uztvert kā palīdzēšanu Kremļa saimnieka tēla veidošanas kampaņai ar mērķi mīkstināt pret Maskavu vērstās sankcijas, norāda "The Guardian".

Pašās ASV ir vairāk nekā 188 tūkstoši ar jauno koronavīrusu inficētie un 4056 mirušie.

Tramps, acīmredzot kļūdas dēļ, jau pirmdien preses konferencē paziņoja, ka ASV jau ieradusies palīdzība no Krievijas, atzīmē "The Guardian". "Krievija mums atsūtīja ļoti, ļoti lielu lidmašīnas kravu ar lietām, medicīnas aprīkojumu, kas bija ļoti jauki," teica Tramps.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 860 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 178 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.