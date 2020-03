Covid-19: Krievija palīgā Itālijai nosūta militāro mediķu brigādes

Krievija uz Covid-19 pandēmijas vissmagāk piemeklēto Eiropas valsti Itāliju nosūta lidmašīnas ar aprīkojumu un speciālistiem, lai palīdzētu cīņā pret slimības izplatīšanos, ziņo portāls "Kommersant".

Svētdien uz Itāliju devās deviņas Krievijas Aizsardzības ministrijas transporta lidmašīnas Il-76 ar aprīkojumu un virusologiem, tās nosēdušās aviobāzē 30 kilometrus no Romas.

Militāro mediķu brigādes un speciālisti virusologi ierodas kopā ar mobilajām dezinfekcijas iekārtām, kā arī citu medicīnas aprīkojumu, ziņo "Al Jazeera".

Itāliju no Eiropas valstīm vissmagāk skārusi Covid-19 pandēmija.

Valstī zināmi vairāk nekā 59 tūkstoši inficēšanās gadījumi, bet vairāk nekā 5400 cilvēki miruši. Vairāk nekā 7000 cilvēku no slimības atkopušies.

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 339 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 17 700 cilvēki, no tiem vairāk nekā 5400 Itālijā.

Vairāk nekā 99 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.