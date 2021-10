Covid-19: Krievija un Ukraina nostiprinās drūmās statistikas priekšgalā

Krievijā un Ukrainā aizvadītajā diennaktī reģistrēti jauni no Covid-19 mirušo rekordi, vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Krievijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 40 096 jauni inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu un 1159 nāves gadījumi no tā izraisītās slimības Covid-19. Līdz ar to Krievija jau vairāk nekā nedēļu turpina būt līdere diennaktī fiksēto letālo Covid-19 gadījumu ziņā pasaulē. Savukārt Ukrainā, kas šajā drūmajā statistikā patlaban ieņem otro vietu, pagājušajā diennaktī reģistrēja 26 071 jaunus inficēšanās gadījumus ar koronavīrusu un 576 letālus Covid-19 gadījumus. Turklāt abās valstīs faktiskais inficēto un no Covid-19 mirušo skaits varētu būt lielāks.

Kopējais Krievijā līdz šim no Covid-19 oficiāli reģistrēto nāves gadījumu skaits ir vairāk nekā 235 000, atpaliekot no ASV, Brazīlijas un Indijas. Ukrainā līdz šim reģistrēti 66 204 no Covid-19 mirušie.

Austrumeiropā jaunu inficēšanās un nāves gadījumu skaits strauji pieaudzis tieši pēdējo mēnešu laikā, kas lielā mērā saistīts ar mazu vakcinācijas aptveri, ko veicinājusi cilvēku neticība valdībām un attiecīgi arī tās īstenotajām vakcinācijas kampaņām. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavēlējis vakcinētajiem piešķirt divas apmaksātas brīvdienas.

Maskavā no ceturtdienas, 28. oktobra, atjaunots daļējs karantīnas režīms, ļaujot darbu turpināt tikai pirmās nepieciešamības preces un pārtiku pārdodošiem veikaliem un aptiekām. Pirmajā novembra nedēļā plaši ierobežojumi, kas tiek dēvēti par atvaļinājumu nedēļu, kuras laikā darbu ļauts turpināt tikai mazai daļai ārkārtas dienestu un specifiskām profesijām, tiks ieviesti visā valstī.