Covid-19: Krievijas bagātnieki izpērkot plaušu ventilēšanas sistēmas

Bagāti ļaudis Krievijā savās villās iekārto pagaidu klīnikas, lai inficēšanās gadījumā ar jauno koronavīrusu saņemtu labāko veselības aprūpi un nebūtu jāārstējas valsts slimnīcās, ziņo portāls "The Moscow Times".

Šim nolūkam turīgie krievi masveidā izpērkot plaušu mākslīgās ventilēšanas iekārtas, kas ir būtiski svarīgas dzīvības glābšanai smagas "Covid-19" saslimšanas gadījumā.

"The Moscow Times" apgalvo, ka apstiprinājumu šiem apgalvojumiem guvuši desmitiem intervijās.

"Mums līdz šim ir izdevies dabūt vienu un mēģinām iegūt vēl divas," medijam atklāja kādas turīgas ģimenes loceklis. Taču uz iekārtām, kas maksājot 22 500 dolārus, esot astoņus mēnešus gara rinda, viņš piebildis.

Saskaņā ar valsts iepirkumu datiem Krievijas slimnīcās ir ap 43 tūkstošiem plaušu mākslīgās ventilēšanas sistēmas, kas vidēji ir 29 ventilatori uz katriem 100 tūkstošiem iedzīvotāju – daudz augstāks rādītājs nekā Itālijā, kur ir astoņi aparāti uz 100 tūkstošiem.

Taču medicīnas eksperti brīdina, ka iekārtas ir koncentrētas Krievijas bagātākajos urbānajos centros, bet attālos reģionos to ir daudz mazāk un daudzi no tiem sliktā tehniskā stāvoklī.

Krievijas valdība jau ir piešķīrusi naudu reģioniem iekārtu iegādei, piemēram, Tomska šim nolūkam saņēmusi astoņus miljonus rubļu (93 tūkstoši eiro), ar ko pietiek četru modernu ventilatoru iegādei.

Taču vai pirkums izdosies tuvākajā laikā, nav skaidrs. "The Moscow Times" sazinājās ar vairāk nekā 10 šo sistēmu izplatītājiem un neviens no tiem nevarēja pateikt laiku, kad iekārtas būs pieejamas.

"Mēs esam jau iztirgojuši visu savu noliktavu," norāda Maskavā bāzētās firmas "MediKo" direktors Artjoms Sivačevs. Viņš arī atklāja, ka pēdējo divu nedēļu laikā saņēmis neskaitāmus privātpersonu zvanus par iespēju iegādāties iekārtas, taču kompānijas politika neesot pārdot preces privātajiem.

Tikmēr vairums medija aptaujāto kompāniju apliecināja, ka pārdod iekārtas privātpersonām un ka šie klienti veido 30% no kopējā apgrozījuma pēdējās divās nedēļās.

Šo iekārtu ražošana nav Krievijas stiprā puse un pārsvarā tās tiek ievesta no ārzemēm.

Vairāki turīgi krievi medijam apliecināja, ka meklē iespēju iegādāties mākslīgās ventilēšanas sistēmas. "Daudzi mani draugi cenšas tās iegūt. Tiklīdz kāda iekārta kļūst pieejama, to nopērk," stāsta viens no viņiem.

Vairāki medija aptaujātie mediķi nosoda šo praksi un norāda, ka iekārta pati pa sevi nav nekāds glābiņš bez medicīnas speciālista. "Paldies Dievam, vairums ārstu ir pietiekami ētiski, lai neietu uz mājām pie bagātniekiem, kamēr tūkstošiem cilvēku nepieciešama palīdzība," norāda kardiologs Jaroslavs Ašihmins.

Kāds no turīgajiem ļaudīm medijam gan apliecināja, ka viņiem ir izsaucams mediķis, kurš jau palīdzējis uzstādīt plaušu ventilēšanas iekārtu.

"Viens no maniem draugiem atgriezās no Francijas un tagad ir slimnīcā. Es nevēlos, lai tā notiktu. Mums ir jāveido krājumi un jāpaliek mājās ārpus pilsētas," viņš skaidro savu motivāciju.

Ašihmins atzīmē, ka Krievijas oligarhi nekad nav investējuši vietējās slimnīcās, jo uzskata, ka nekad te neārstēsies. Taču pašreizējā situācijā, kad ārzemju slimnīcas viņiem var izrādīties slēgtas, viņi var nonākt nepatīkamā situācijā, pieļauj mediķis.

Krievijā līdz šim oficiāli zināms par 438 Covid-19 gadījumiem, viena persona mirusi.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 339 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 17 700 cilvēki, no tiem vairāk nekā 5400 Itālijā.

Vairāk nekā 99 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.