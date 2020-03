'Covid-19' krīze Lielbritānijā var turpināties vēl gadu ar miljoniem hospitalizēto, ziņo 'The Guardian'

Jaunā koronavīrusa epidēmija Lielbritānijā ilgs līdz 2021. gada pavasarim un var novest pie 7,9 miljonu iedzīvotāju hospitalizācijas, liecina medija "The Guardian" rīcībā nonācis britu valdības dokuments.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Šīs atziņas, kā apgalvo "The Guardian", izskanējušas slepenā Veselības un sociālās aprūpes ministrijas aģentūras Sabiedrības veselība Anglijā (PHE) un Nacionālā veselības dienesta (NHS) vadītāju sanāksmē.

Dokumentā prognozēts, ka šajā laika periodā ar jauno koronavīrusu varētu inficēties pat līdz 80% Lielbritānijas iedzīvotāju.

Valdības galvenais medicīnas padomnieks Kriss Vitijs iepriekš lēsa, ka 80% iedzīvotāju inficēšanās būtu ļaunākais no scenārijiem, bet realitātē līdz tam varētu nenonākt.

"Līdz 80% iedzīvotāju var inficēties ar "Covid-19" nākamo 12 mēnešu laikā, un līdz 15% (7,9 miljoni cilvēku) varētu būt nepieciešama hospitalizācija," medijs citē dokumentu.

Kā sanāksmē prognozējis viens no runātājiem, inficēšanās gadījumu skaits saruks vasarā ap jūnija beigām, bet atkal piedzīvos lēcienu novembrī. Vīruss varētu saglabāties uz visiem laikiem, taču tas kļūs arvien vieglāk izslimojams, jo cilvēkiem nostiprināsies imunitāte pret to.

Dokumentā arī norādīts, ka Veselības dienests nespēj nodrošināt "Covid-19" testu visiem, kam novēroti simptomi, jo laboratorijas ir pārslogotas. Tāpēc turpmāk tiks pārbaudīti tikai smagākie gadījumi, kas jau nogādāti slimnīcās, kā arī cilvēki aprūpes namos un cietumos, kur konstatēta "Covid-19" klātbūtne.

Līdz otrdienai Lielbritānijā apstiprināti 1950 inficēšanās gadījumi, bet 56 cilvēki no "Covid-19" miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 187 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 7478 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.