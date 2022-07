Covid-19': Lielbritānijā inficēto skaits nedēļas laikā pieaudzis par vairāk nekā pusmiljonu

Covid-19 gadījumu skaits Lielbritānijā nedēļa slaikā pieaudzis par vairāk nekā pusmiljonu, kas, visticamāk, skaidrojams ar jaunākajiem omikrona variantiem BA.4 un BA.5.

Turpina pieaugt arī hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits, un sākotnējās pazīmes liecina arī par vecāka gada gājuma pacientu skaita pieaugumu intensīvās aprūpes nodaļās.

Aplēsts, ka pagājušajā nedēļā mājsaimniecībās ar Covid-19 slimoja 2,3 miljoni cilvēku, kas ir par 32% vairāk nekā pirms nedēļas, liecina Nacionālā statistikas biroja dati.

Šis ir lielākais aplēstais saslimušo skaits kopš aprīļa beigām, bet mazāks par rekordlielo skaitu marta beigās, kad slimoja 4,9 miljoni cilvēku.

Nacionālā statistikas biroja pārstāve norādīja, ka saslimušo skaits pieaudzis visās vecuma grupās un visos reģionos, un solīja turpināt novērot situāciju.

Visplašāk vīruss izplatīts Skotijā, kur pagājušajā nedēļā ar Covid-19 slimoja 288 200 cilvēku jeb saslimis bija viens no 18 cilvēkiem, aplēsis Nacionālais statistikas birojs.

Anglijā pagājušajā nedēļā ar Covid-19 slimoja 1,8 miljoni cilvēku (viens no 30), Velsā 106 000 (viens no 30) un Ziemeļīrijā 71 000 cilvēku (viens no 25), aplēsis Nacionālais statistikas birojs.