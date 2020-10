Covid-19: Lietuvā inficējušies 117 cilvēki; Igaunijā - 56; Čehijā - 4457

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 117 cilvēkiem, kā arī reģistrēti divi jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojusi Veselības ministrija.

Inficēšanās ar šo vīrusu valstī diagnosticēta kopumā 5484 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 2497 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī veiktas 7277 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 1,6% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 815 260 analīzes.

50 no jaunatklātajiem gadījumiem saistīti ar konkrētiem slimības perēkļiem, vēl 31 cilvēks inficējies saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, piecos gadījumos vīruss ievests no ārzemēm - Lielbritānijas, Dānijas un Norvēģijas, bet 33 gadījumos inficēšanās apstākļi nav noskaidroti, liecina Nacionālā sabiedrības veselības centra (NVSC) dati.

Jauni inficēšanās gadījumi konstatēti saistībā ar jau zināmiem perēkļiem medicīnas un sociālās aprūpes iestādēs, pašvaldībās, skolās, septembrī notikušās hokeja sacīkstēs Elektrēnos, Lietuvas Valsts pūtēju orķestrī "Trimitas" un citur.

Vīrusa izraisītā slimība Lietuvā prasījusi 101 cilvēka dzīvību, bet vēl 19 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti divi Covid-19 izraisīti nāves gadījumi. Miruši cilvēki vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 7.oktobrī Lietuvā ir 55,5. Savukārt saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 53,93.

Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 56 cilvēkiem, trešdien paziņojis Veselības departaments. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 3715, bet 2136 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Igaunijā kopumā veikti 221 992 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Iepriekšējā diennaktī veiktas 2263 analīzes, līdz ar to pozitīvas bijušas 2,5% visu analīžu. No 56 jaunatklātajiem gadījumiem septiņos gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, sešos gadījumos inficējusies persona atgriezusies no ārzemēm, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 67 cilvēki. Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 7.oktobrī Igaunijā ir 51,47. Savukārt saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 51,55.

Čehijā otrdien reģistrēti 4457 jauni Covid-19 gadījumi, trešdien paziņojušas varasiestādes. "Mēs atrodamies nosacīti intensīvā pieauguma fāzē," sacīja Čehijas veselības ministrs Romāns Primula. Ministrs atklāja, ka piektdien nāks klajā ar stingrākiem ierobežojumiem, un piebilda, ka ierosinās valdībai norīkot darbā slimnīcās medicīnas studentus.

Čehija ir viena no valstīm ar visaugstāko dienā reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaitu attiecībā pret iedzīvotāju kopskaitu. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) apkopotie dati liecina, ka Čehijā pēdējās divās nedēļās uz 100 000 iedzīvotāju reģistrēti 326,8 saslimšanas gadījumi. Spānijā šis rādītājs ir 302,4, bet Vācijā - 35,1.

Čehijā atkal izsludināts ārkārtējais stāvoklis un atjaunoti pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi. Par obligātu noteikta masku valkāšana iekštelpās un sabiedriskajā transportā. Otrais jaunā koronavīrusa vilnis Čehiju ir skāris sevišķi smagi. Saskaņā ar oficiālajiem datiem Čehijā miruši 794 Covid-19 pacienti.