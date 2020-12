Covid-19: Lietuvā inficējušies 2109 cilvēki; Igaunijā - 524

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 2109 cilvēkiem un reģistrēti 28 jauni nāves gadījumi ar tā izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojis Statistikas departaments.

Kopš epidēmijas sākuma tas Lietuvā ir lielākais vienas diennakts laikā reģistrētais ar Covid-19 mirušo skaits. Inficēšanās ar šo vīrusu valstī diagnosticēta kopumā 64 621 cilvēkam, bet atveseļošanās apstiprināta 25 278 cilvēkiem. Aizvadītajā diennaktī veiktas 10 948 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 19,3% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 1 277 043 analīzes.

Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši pavisam 547 cilvēki, bet vēl 282 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 1885 Covid-19 pacienti, 148 no viņiem atrodas reanimācijas nodaļās. Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 2.decembrī Lietuvā ir 924,6.

Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 524 cilvēkiem, kā arī reģistrēts viens jauns nāves gadījums ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojis Veselības departaments.

Kopš Covid-19 epidēmijas sākuma tas Igaunijā ir lielākais vienas dienas laikā reģistrētais inficēšanās gadījumu skaits. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 13 019, bet 5850 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. Pavisam Igaunijā ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 miruši 122 cilvēki.

Iepriekšējā diennaktī veiktas 6439 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 8,1% testu. Pavisam Igaunijā veikti 489 497 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 206 Covid-19 pacienti, 24 no viņiem atrodas intensīvajā terapijā un 11 no viņiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija. Aizvadītajā diennaktī hospitalizēto Covid-19 slimnieku skaits nav mainījies. Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 2.decembrī Igaunijā ir 355,09.