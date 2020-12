Covid-19: Lietuvā inficējušies 2927 cilvēki; Igaunijā - 579

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 2927 cilvēkiem un reģistrēti 14 jauni Covid-19 izraisīti nāves gadījumi, svētdien paziņojis Statistikas departaments.

Inficēšanās ar šo vīrusu valstī kopumā diagnosticēta 112 359 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 50 721 cilvēkam. Covid-19 upuru skaits Lietuvā kopumā sasniedzis 1019 cilvēkus, bet vēl 510 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Pagājušās diennakts laikā slimība prasījusi arī kāda jauna cilvēka dzīvību vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, bet lielākā daļa mirušo bijuši vecuma grupās no 70 līdz 99 gadiem. Kopumā Lietuvā no Covid-19 miruši pieci cilvēki vecuma grupās no 20 līdz 39 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 8106 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 36,1% testu, bet pavisam Lietuvā kopš pandēmijas sākuma veiktas 1 504 085 analīzes. Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 2432 Covid-19 pacienti, 201 no viņiem atrodas reanimācijas nodaļās. 125 slimniekiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija, bet 1177 cilvēku ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas. Pēc Nacionālā sabiedrības veselības centra (NVSC) datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 20.decembrī Lietuvā ir 1349,6.

Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 579 cilvēkiem un reģistrēti četri Covid-19 izraisīti nāves gadījumi, svētdien paziņojis Veselības departaments. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 21 798, bet 10 392 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. Covid-19 kopējais upuru skaits Igaunijā sasniedzis 174 cilvēkus.

Diennakts laikā veiktas 5285 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 10,96% testu. Pavisam Igaunijā veikti 582 599 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 340 Covid-19 pacienti, 30 no viņiem atrodas intensīvās terapijas nodaļās. 18 pacientiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilēšana. Aizvadītajā diennaktī hospitalizēto Covid-19 slimnieku skaits palielinājies par deviņiem.

Igaunijas Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju, kas balstīts uz 2020.gada datiem par Igaunijas iedzīvotāju skaitu, 20.decembrī ir 523,10. Savukārt pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra metodoloģijas, kas visām Eiropas Savienības valstīm izmanto 2019.gada iedzīvotāju skaita datus, šis rādītājs ir 515,01.