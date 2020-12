Covid-19: Lietuvā inficējušies 3418 cilvēki; Igaunijā - 590

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 3418 cilvēkiem un reģistrēti 44 jauni nāves gadījumi ar tā izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojis Statistikas departaments.

Kopš Covid-19 epidēmijas sākuma tas Lietuvā ir lielākais vienas diennakts laikā reģistrētais ar jauno koronavīrusu inficēto un ar Covid-19 mirušo skaits. Inficēšanās ar šo vīrusu valstī diagnosticēta kopumā 99 869 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 43 379 cilvēkiem.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 13 628 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 25,1% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 1 448 398 analīzes. Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši pavisam 907 cilvēki, bet vēl 440 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 16.decembrī Lietuvā ir 1261,6.

Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 590 cilvēkiem un reģistrēti vēl trīs nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, trešdien paziņojis Veselības departaments. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 19 271, bet 9320 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. Pavisam Igaunijā ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 miruši 160 cilvēki.

Diennakts laikā veiktas 5903 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 10% testu. Pavisam Igaunijā veikti 559 105 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 324 Covid-19 pacienti, No tiem 26 atrodas intensīvās terapijas nodaļās un 18 no viņiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilēšana. Aizvadītajā diennaktī hospitalizēto Covid-19 slimnieku skaits palielinājies par 11.

Igaunijas Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju, kas balstīts uz 2020.gada datiem par Igaunijas iedzīvotāju skaitu, 16.decembrī ir 470,66. Savukārt pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra metodoloģijas, kas visām Eiropas Savienības valstīm izmanto 2019.gada iedzīvotāju skaita datus, šis rādītājs ir 472,1.