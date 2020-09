Covid-19: Lietuvā inficējušies vēl 29 cilvēki; Igaunijā – 20

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 29 cilvēkiem, bet Igaunijā – 20, trešdien vēsta atbildīgās veselības nozares institūcijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2958 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 1874 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī veiktas 5159 analīzes, bet pavisam Lietuvā veiktas 648 863 analīzes.

Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši 86 cilvēki, bet vēl 13 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Pagājušajā diennaktī slimība nav prasījusi jaunus upurus.

Savukārt Igaunijā līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 2415, bet izveseļošanās apstiprināta 1609 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī veiktas 1595 analīzes, bet pavisam Igaunijā veiktas 151 940 analīzes.

No 20 jaunatklātajiem gadījumiem četros gadījumos inficētie ir futbola kluba Nemmes "Kalju" spēlētāji, vēl četri gadījumi ir saistīti ar uzliesmojumu Viru cietumā. Divos gadījumos inficēšanās diagnosticēta personām, kas ieradušās no Krievijas. Četros gadījumos inficēšanās notikusi, kontaktējoties ar kādu iepriekš inficētu personu, kas ir identificēta, bet par sešiem gadījumiem nav ziņu, kur notikusi inficēšanās. Līdz ar to ar uzsliesmojumu futbola klubā Nemmes "Kalju" saistīti jau astoņi gadījumi.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 64 cilvēki.