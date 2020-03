'Covid-19': Lietuvā publisko maršrutus, pa kuriem pārvietojās inficētie cilvēki

Lietuvas Nacionālais Sabiedrības veselības centrs publicējis informāciju par maršrutiem, kā valstī pārvietojušies ar jauno koronavīrusu inficētie, pirms viņiem atklāta slimība, vēsta portāls "Delfi.lt".

Publicējot zināmo "Covid-19" pacientu gaitas, Sabiedrības veselības cents aicina atsaukties cilvēkus, kas ir bijuši norādītājās vietās konkrētos datumos.

No iztirzājuma redzams, ka ir cilvēki, kas ieradušies Lietuvā ar lidmašīnu un tad pašizolējušies mājās, bet, sajūtos slimības simptomus, izsaukuši mediķus.

Savukārt kāds precēts pāris 7. martā ar automašīnu ieradies Kauņā no Itālijas, tajā pašā vakarā piedalījās ballītē pilsētas restorānā. 9. martā vīrietis sācis justies slikti. Savukārt sieviete vēl 10. martā devās pie zobārsta. 10. martā abiem konstatēta saslimšana ar "Covid-19".

Personu pārvietošanās informācija publiskota par visiem Lietuvā zināmajiem "Covid-19" gadījumiem.

Ar pilnu sarakstu krievu valodā var iepazīties šeit.

Lietuvā līdz šim konstatēti 33 "Covid-19" gadījumi.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 200 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 8000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.