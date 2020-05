Covid-19: Maskavā mirstība pārsniedz 10 gadu vidējos rādītājus

Krievijas galvaspilsētā Maskavā mirstības rādītāji aprīlī par 20% pārsnieguši vidējo aprīļa mirstību pēdējo 10 gadu laikā, atsaucoties uz Maskavas pašvaldības publiskajiem datiem, ziņo laikraksts "The Moscow Times".

Maskava ir galvenais Covid-19 saslimstības centrs Krievijā, kur pēdējās dienās ik dienu tiek sasniegti jaunatklāto inficēto rekordi. Ierobežojošie pasākumi Maskavā ieviesti kopš 30. marta.

Saskaņā ar oficiālo informāciju šogad aprīlī Maskavā miruši 11 846 cilvēki, bet vidēji pēdējos desmit aprīļos mira 9866 cilvēki. Šie dati var liecināt, ka no Covid-19 mirušo skaits varētu būt lielāks, nekā to atspoguļo oficiālā statistika, norāda "The Moscow Times".

Svētdien ar jauno koronavīrusu inficēto skaits Krievijā pieauga par vairāk nekā 11 tūkstošiem. Kopējās atklāto inficēto skaits Krievijā ir vairāk nekā 221 tūkstotis, bet vairāk nekā divi tūkstoši pacientu ir miruši.

No visiem inficētajiem vairāk nekā 109 tūkstoši konstatēti Maskavā, bet galvaspilsētā miruši vairāk nekā tūkstotis no kopējā mirušo Covid-19 slimnieku skaita.

Pagaidām jaunākos mirstības datus nav publicējusi Krievijas Statistikas pārvalde ("Rosstat"), sagaidāms, ka tie tiks publiskoti maija beigās vai jūnija sākumā.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 4,1 miljons inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,3 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 284 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 80 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.