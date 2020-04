Covid-19: Merkele bažījas par tālāko situāciju; Spānijā diennakts upuru skaits sarucis zem 400

Vācijas kanclerei Angelai Merkelei ir nopietnas bažas par to, ka, valstij atceļot dažus no mēnesi ilgušajiem ierobežojumiem, kas bija noteikti pandēmijas dēļ, iedzīvotāju vidū cīņai ar koronavīrusa uzliesmojumu nepieciešamā disciplīna var atslābt, ziņu aģentūra AFP pirmdien uzzināja no avotiem kancleres partijā.

"Diskusiju orģijas par [sabiedrības] atvēršanu" ir nepieļaujamas, konferences zvana gaitā pirmdien Kristīgo demokrātu savienības (CDU) līderus brīdinājusi kanclere.

Pēc pagājušajā mēnesī pieredzētajām teju vai sacensībām reģionālo līderu vidū noteikt pēc iespējas stingrākus ierobežojumus, daži politiķi tagad sākuši uzstāt uz iespējami straujāku ierobežojumu atvieglošanu, neaprobežojoties tikai ar mazo un vidējo veikalu, kā arī skolu atvēršanu, par ko Merkele paziņoja pagājušajā nedēļā.

Biznesa aprindu pārstāvji cenšas panākt, lai valdība rīkojas straujāk, tomēr sākotnējiem soļiem, par kuriem vienojusies Berlīne un pavalstis, ir pagaidu raksturs.

Kā pirmdien brīdinājusi Merkele, ja cilvēki neievēros noteikumus un ieteikumus, tādus kā distances ievērošana un masku valkāšana, aina atkal var pasliktināties.

Merkele un kabineta ministri sekos līdzi tam, kāda ir ietekme ierobežojumu mazināšanai, un situāciju izvērtēs 30.aprīlī.

Aptuveni 90% valsts iedzīvotāju, kā liecina šomēnes veiktās aptaujas, pauduši atbalstu ierobežojumiem.

Savuārt Spānijā iepriekšējās diennakts laikā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 miruši 399 cilvēki, un tas ir mazākais 24 stundu laikā mirušo skaits pēdējās četrās nedēļās, pirmdien paziņojusi valdība.

Svētdien Spānija ziņoja par 410 Covid-19 upuriem. Mirušo skaita samazināšanās vairo cerību, ka Spānijai ir izdevies pārvarēt jaunā koronavīrusa pandēmijas kulmināciju. Vislielākais diennakts laikā ar Covid-19 mirušo cilvēku skaits - 950 - Spānijā tika reģistrēts 2.aprīlī.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku skaits Spānijā sasniedzis 200 210, kas ir otrs lielākais aiz ASV.

Savienotajās Valstīs ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā 750 000 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 40 000 miruši.

Pēdējās nedēļās Spānija paplašinājusi Covid-19 testu veikšanu un tagad veic aptuveni 40 000 pārbaužu dienā, atklāja Spānijas veselības ministrs Salvadors Ilja.

Spānijā no Covid-19 atlabuši 80 587 cilvēki.

Kopš 14. marta Spānijā ir spēkā stingri ierobežojumi, un sestdien valdība paziņoja, ka tie tiks pagarināti līdz 9. maijam. Taču no 27. aprīļa vecākiem būs atļauts izvest ārā bērnus.

Līdz šim mājas bija atļauts atstāt tikai pieaugušajiem, lai dotos uz darbu, uz veikalu pēc pārtikas, uz aptieku vai pie ārsta, un lai izvestu pastaigā suni. Bērnus laist ārā no mājas bija aizliegts.