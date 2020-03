'Covid-19': Mirušo skaits pārsniedz 10 tūkstošus; Itālija apsteidz Ķīnu

No jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" mirušo skaits pasaulē pārsniedzis 10 tūkstošus, savukārt Itālija mirušo skaita ziņā apsteigusi Ķīnu, liecina Džona Hopkinsa Universitātes apkopotie dati.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Piektdienas rītā zināmais mirušo skaits pasaulē ir 10 049, bet inficēto skaits – vairāk nekā 246 tūkstoši.

Savukārt Itālijā mirušo skaits sasniedzis 3405, apsteidzot Ķīnu, kur pašlaik saskaņā ar valdības sniegto informāciju ir 3248 no slimības mirušie.

Konstatētais inficēto skaits Ķīnā joprojām ir vislielākais pasaulē – gandrīz 81 tūkstotis, savukārt Itālijā zināms par 41 tūkstoti inficēto.

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 246 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 10 000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3400 Itālijā.

Vairāk nekā 88 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.