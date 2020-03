'Covid-19' pandēmijas draudi ir ļoti reāli, brīdina PVO

Koronavīrusa izraisītā slimība "Covid-19" izplatās tādos tempos, ka pandēmijas draudi ir ļoti reāli, pirmdien brīdinājusi Pasaules Veselības organizācija (PVO).

"Tagad, kad vīruss ir nostiprinājies tik daudzās valstīs, pandēmijas draudi kļuvuši ļoti reāli," preses konferencē paziņojis PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss.

Visā pasaulē ar "Covid-19" inficējušies jau vairāk nekā 100 000 cilvēku 100 valstīs, liecina varasiestāžu nedēļas nogalē sniegtā informācija. Un inficēto skaits turpina pieaugt.

"Bet tā būtu pirmā pandēmija vēsturē, kas varētu tikt kontrolēta," sacīja Tedross. "Spēles noteikums ir nekad nepadoties," viņš piebilda. Tedross atzinīgi novērtēja Itālijas lēmumu noteikt karantīnu ziemeļu reģioniem, kurus "Covid-19" skāris visvairāk.

Pirmdien par pirmajiem diviem inficēšanās gadījumiem ar jauno koronavīrusu paziņojusi arī Kipra, un tādējādi "Covid-19" infekcija ir sasniegusi visas 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis. Abi inficētie ir Kipras pilsoņi, kas nesen atgriezušies no ceļojuma uz ārvalstīm. Viens no saslimušajiem ir 25 gadus vecs vīrietis, kas nesen atgriezies no Milānas apmeklējuma, bet otrs ir kāds 64 gadus vecs Nikosijas slimnīcas ārsts, kurš nesen viesojies Lielbritānijā.