Covid-19 pilnībā aptur slēpņošanu Itālijā, bet eskalē Latvijā

Gada sākumā Ķīna ziņoja par pirmajiem saslimšanas gadījumiem, ko izraisījis jauna tipa koronavīruss. Tā izraisītā slimība Covid-19 mainījusi ierasto dzīves ritmu miljardiem cilvēku visā pasaulē.

Centienos ierobežot slimības izplatību un pasargāt valstu veselības sistēmas no sagrūšanas virknē valstu noteikti dažādi ierobežojošie pasākumi, tostarp apturēta starpvalstu un iekšzemes satiksme, nenotiek masu pasākumi, liegtas visdažādākās izklaides iespējas. Covid-19 krīze pamatīgi iedragājusi globālo ekonomiku, kuras saglābšana un nākotne tagad rada valdību bažas.

Pandēmija ietekmējusi arī visā pasaulē populāro "Geocaching" jeb slēpņošanas spēli, liecina tās apkopotā statistika vietnē "Project-GC".

Turklāt dati par atrastajiem slēpņiem ataino arī valstu atšķirīgo pieeju krīzes pārvarēšanā – "Delfi" salīdzināja Itālijas un Latvijas gadījumus.



"Geocaching" ir brīvdabas spēle visai ģimenei. Tās būtība ir pēc dotajām koordinātām meklēt dabā paslēptas kastītes, atstāt ierakstu viesu grāmatā un reģistrēt atradumu spēles tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. Slēpņi bieži izvietoti pie nozīmīgiem vēstures, tūrisma vai dabas objektiem, vai arī pats slēpņa noformēšanas un paslēpšanas veids demonstrē autora meistarību un izdomu kā pievienoto vērtību.



Itālijā karantīnas laikā straujas pārmaiņas



"Project-GC" mājaslapā iespējams iegūt dažādus statistikas datus par slēpņošanu visā pasaulē. "Delfi" salīdzināja, vai un kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi slēpņošanu vienā no vissmagāk skartajām Eiropas valstīm Itālijā un Latvijā, kuru pandēmija skārusi viegli.

Atrasto un "Geocaching" vietnē reģistrēto slēpņu dati skaidri parāda, ka līdz ar karantīnas pasākumiem Itālijā un ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu Latvijā slēpņošanas aktivitāte abās valstīs ir būtiski mainījusies.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Itālija bija pirmais lielas Covid-19 epicentrs Eiropā. Jau 21. februārī tika ieviesti pirmie ierobežojumi Lombardijas Lodi provincē. 8. martā tie tika paplašināti uz visiem Itālijas ziemeļiem, bet līdz ar 10. martu karantīnas pasākumi stājās spēkā visā valstī. Itālijā tobrīd bija jau ap 600 no Covid-19 mirušo.

Itālijas stingrā karantīna aizliedza cilvēku iziešanu ārpus mājas bez pamatota iemesla, kas varēja būt darbs, medicīnas pakalpojumu saņemšana vai došanās pēc pārtikas.



Tas atspoguļojas arī reģistrēto slēpņu statistikā. Atradumu skaits līdz ar 10. martu strauji krītas un turpmākajās dienās vairs nesasniedz vairāk par dažiem desmitiem. Pēc 23. marta dienā atrasto slēpņu skaits vairs nepārsniedz 10 ar dažiem izņēmumiem līdz pat 22. aprīlim.

Jānorāda, ka marta beigās Itālijā no Covid-19 mirušo skaits turpināja augt, mirušo transportēšanā pat bija jāiesaistās armijai. Varasiestādes arvien stingrāk arī sāka kontrolēt karantīnas pasākumu ievērošanu. Kopumā līdz šim Itālijā no Covid-19 miruši vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ja salīdzina ar to pašu periodu pirms gada, toreiz Itālijā tikai vienā no darbdienām tika reģistrēts mazāk par 500 atrastiem slēpņiem dienā. Savukārt nedēļas nogalēs, sestdienās un svētdienās, vienmēr reģistrēts krietni virs 1000 slēpņiem, vislielāko kāpumu piedzīvojot Lieldienu brīvdienās – 2723 slēpņi 21. aprīlī un 2825 nākamajā dienā, 22. aprīlī. Atrasto slēpņu daudzums atkarībā no dienas pērn bija vismaz 50 līdz aptuveni 250 reizes lielāks nekā tagad.

Latvijā slēpņošana uzplaukst

Citāda aina vērojama Latvijā. Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni. Nākamajā dienā ārkārtējo stāvokli Covid-19 dēļ pasludināja arī Latvijas valdība. Pie mums gan nevienu brīdi nav ticis noteikts personu pārvietošanās ierobežojums, ja vien nepulcējas vairāk par divām personām vai ģimeni, ievēro divu metru distanci no citiem un personai nav noteikta obligāta pašizolēšanās, jo tā atgriezusies no ārzemēm vai bijusi kontaktā ar kādu inficēto.

Statistikas dati rāda, ka Latvijā atrasto slēpņu skaits līdz ar ārkārtējā stāvokļa sākumu ir būtiski pieaudzis. Viszemākais reģistrēto atrasto slēpņu skaits – 111 – ir ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas dienā, bet ar nākamo dienu tas aug, jo sevišķi nedēļas nogalēs. Piemēram, svētdien, 19. aprīlī, reģistrēti 4445 Latvijā atrasti slēpņi. Nedēļas nogalēs pirms 12. marta to nebija vairāk par 1500 dienā.

Slēpņošanas aktivitāti ietekmē arī dažādi citi faktori, piemēram, laikapstākļi, taču tie būtiskāk var ietekmēt atsevišķu dienu un īsu periodu datus, nevis kopainu. Tāpat slēpņošana aktīvāka kļūst, sākoties pavasarim.

Tomēr, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, marta un aprīļa nedēļas nogalēs reģistrēto slēpņu skaits nekad dienā nav sasniedzis 2000. Līdz ar to pieaugums nevarētu būt skaidrojams tikai ar āra sezonas tuvošanos, tāpat maz ticams, ka tik straujš pieaugums radies tikai dabiski pieaugot iedzīvotāju interesei par slēpņošanu. Dati liek domāt, ka apstākļos, kad dažāda veida publiskie pasākumi nenotiek, arvien vairāk cilvēku izvēlas pavadīt brīvo laiku dabā, ne tikai apmeklējot dabas takas un mežus, bet arī slēpņojot.

Lielāka aktivitāte Latvijā bijusi tikai divas dienas 2013. gadā

Vērojot Latvijas slēpņošanas datus par pēdējo desmitgadi, redzams, ka šobrīd vērojama vēsturiski liela slēpņotāju aktivitāte. Tikai dažas dienas 2013. gadā ir reģistrēts lielāks atrasto slēpņu skaits nekā tagad nedēļas nogalēs. 2013. gada 13. jūlijā reģistrēti 5852 slēpņi, bet nākamajā dienā – 5709.



Izskaidrojums tam ir pavisam vienkāršs – 2013. gadā no 12. līdz 14. jūlijam Latvijā notika starptautisks slēpņošanas pasākums "Mega Riga 2013", portālam "Delfi" skaidro pieredzējis slēpņotājs Ivars Brencis.

Šādi pasākumi tiek reklamēti slēpņotājiem globālā līmenī, turklāt tas bija pirmais šāda mēroga "Geocaching" pasākums visās Baltijas valstīs, viņš skaidro. Tāpēc uz šo pasākumu sabrauca slēpņotāji gan no kaimiņvalstīm, gan tālākām zemēm. Tāpat pasākums aktivizē vietējos slēpņotājus – gan doties meklēt, gan radīt jaunus slēpņus, stāsta Brencis.

Saskaņā ar "Geocaching" statistiku pašlaik Latvijā ir vairāk nekā 5600 aktīvu slēpņu. Savukārt martā aktīvi slēpņojošo personu skaits (reģistrējuši atradumus) pieaudzis par 68%, salīdzinot ar to pašu periodu 2019. gadā. Kopš gada sākuma Latvijā aktīvi bijuši 4030 slēpņotāji, bet pērn no 1. janvāra līdz 21. aprīlim – 2393 personas.

Savukārt Itālijā pašlaik ir gandrīz 30 tūkstoši aktīvu slēpņu, bet Latvijai gandrīz identisks aktīvo slēpņotāju skaits kopš gada sākuma – 4026. Martā aktīvo slēpņotāju skaits Itālijā nokrities par 53%, salīdzinot ar pagājušo gadu.

Jāņem vērā, ka normālos apstākļos atrasto slēpņu statistiku papildina arī kā tūristi iebraukušie slēpņotāji, kuri neparādās valstu aktīvo slēpņotāju statistikā. Attiecīgi Latvijas aktivitātes pieaugums šobrīd balstās uz vietējo slēpņotāju sasniegumiem. Būtiskāks ārzemnieku devums normālos apstākļos sezonas laikā varētu būt Itālijā, kur tūristu pirms pandēmijas netrūka. Pašreizējos apstākļos nav ne tūristu, ne arī vietējie var brīvi pamest mājas, lai netraucēti nodotos slēpņu meklēšanai.