'Covid-19': Polijā pirmais nāves gadījums

Polijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" miris pirmais cilvēks, vēsta Polijas Radio.

Upuris ir kāda 57 gadus veca sieviete no Poznaņas.

Polijas valdība trešdien paziņoja, ka no pirmdienas uz divām nedēļām tiek slēgtas visas izglītības iestādes, teātri, kino un citu kultūras pasākumi.

Polijā līdz trešdienai bija 31 apstiprināts koronavīrusa gadījums.

Pasaules Veselības organizācija trešdien paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 126 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem aptuveni 80 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 4600 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.