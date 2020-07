Covid-19: Polijā reģistrēts rekordliels jaunā koronavīrusa gadījumu skaits

Polija ceturtdien paziņoja par rekordlielu koronavīrusa gadījumu skaitu diennakts laikā - 615, liekot varasiestādēm apsvērt iespēju atkal ieviest obligātu karantīnu ceļotājiem no atsevišķām valstīm.

Veselības ministrija arī paziņoja par 15 nāves gadījumiem no Covid-19, kopējam mirušo skaitam no slimības pieaugot līdz 1709. Kopumā Polijā ar koronavīrusu inficējušies 45 031 cilvēki, no kuriem 33 643 atlabuši.

Polijas valdības preses pārstāvis paziņoja, ka valdība apsver iespēju trīs nedēļu laikā noteikt obligātu karantīnu ceļotājiem no "atsevišķām Eiropas Savienības vai Eiropas Savienībā neietilpstošām valstīm", tostarp no Spānijas.