Pēc tam, kad pagājušā gada martā Pasaules Veselības organizācija izsludināja pandēmiju, liela daļa valstu slēdza savas robežas. Gandrīz tūlītēji arī tika meklēti ceļi to atvēršanai, jo globālais ciemats ar slēgtām robežām, kā redzam, vairs neprot pastāvēt. Līdz šim viena skaidra recepte nav atrasta, bet vakcinācijas sertifikāts varētu būt veiksmīgā loze. Vismaz Grieķija un Seišelu salas – no tūrisma nozares izteikti atkarīgas valstis – par to ir pārliecinātas.

Miljards mājās palicēju ietaupīja triljonu

Par spīti sazvērestības teorijās izklāstītajam un pasaules elites apbrīnojami slikti slēptajam lielā restarta plāna scenārijam, daudzas valstis nebūt nealka noslēgties. Faktiski absolūtu stikla kupolu varējušas atļauties tikai Turkmenistāna, Ziemeļkoreja un varbūt vēl kāda pasauli mazāk interesējoša pašpietiekamību sludinoša tirāna karaļvalsts (starp citu, abās minētajās vīrusa neesot, bet iedzīvotājiem maskas jāvelk). Tikmēr pārējās eksperimentēja, slēdzot te vienu, te otru transporta kanālu, bet neuzliekot žņaugu galvenajām transporta artērijām vai arī tās slēdzot vien mirklīgi. Tūlītēji smagāko triecienu izjuta globālā tūrisma nozare, kas tika upurēta citu nozaru vārdā. Visticamāk, par to, vai tas bija veiksmīgi un pareizi, turpmākajos gados taps ne viena vien doktora disertācija.