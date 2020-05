Covid-19: Putina preses sekretārs Peskovs izrakstīts no slimnīcas

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, kuram tika diagnosticēta jaunā koronavīrusa izraisītā saslimšana Covid-19, ir izrakstīts no slimnīcas, vēsta portāls "Meduza".

Par Peskova un viņa sievas Tatjanas Navkas saslimšanu ar Covid-19 un ārstēšanos slimnīcā medijiem kļuva zināms 12. maijā.

Bijusī daiļslidotāja Navka slimību pārcietusi vieglākā formā un no slimnīcas tika uzrakstīta 21. maijā.

Pirmdien, 25. maijā, no slimnīcas izrakstīts arī Peskovs, portālam "Daily Storm" apstiprināja Navka. Laulātais pāris vēl aptuveni nedēļu uzturēšoties mājas karantīnā.

Covid-19 līdz šim jau bija diagnosticēts Krievijas premjerministram Mihailam Mišustinam, kultūras ministrei Olgai Ļubimovai, celtniecības ministram Vladimiram Jakuševam un viņa vietniekam Dmitrijam Volkovam.

Tāpat Covid-19 tika diagnosticēts zinātnes uz izglītības ministrei Valērijai Falkovai.

Medijos izskanēja arī ziņas, ka saslimis varētu būt arī Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs.

Ar vairāk nekā 362 tūkstošiem zināmiem inficētajiem Krievija ir trešajā vietā pasaulē, atpaliekot no ASV un Brazīlijas. Saskaņā ar oficiālo statistiku Krievijā no slimības miruši 3807 cilvēki.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās tika noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 5,6 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 1,7 miljoni ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 348 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 99 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 2,3 miljoni cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.