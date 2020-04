Covid-19: Serbijā mirst valdības amatpersona

No saslimšanas ar Covid-19 Serbijā miris Vides ministrijas valsts sekretārs Braņislavs Brazičs, vēsta raidsabiedrība BBC.

Plaši pazīstamais labējā spārna politiķis Brazičs bija viens no Progresīvās partijas dibinātājiem. Deviņdesmito gadu beigās viņš ieņēma vides ministra amatu. Pirms dažiem gadiem viņš atgriezās ministrijā kā valsts sekretārs.

Ziņas par Braziča nāvi pienāk laikā, kad Serbijā tiek ziņots par ievērojamu inficēto personu skaita pieaugumu.

Serbijā saskaņā ar oficiālajiem datiem zināmi 1060 inficēšanās gadījumi, 28 cilvēki ir miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 860 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 178 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.