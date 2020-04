Covid-19: Smagi skartā Itālijā atvieglos stingros ierobežojumus; sejas maskas būs obligātas

Itālijā no 4. maija tiks atviegloti koronavīrusa pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi, tostarp, cilvēkiem tiks atļauts pastaigāties parkos un apciemot savus radiniekus, svētdien televīzijā paziņoja Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Taču, apciemojot radiniekus, cilvēkiem būs jāvalkā sejas maskas un jāievēro distance, norādīja Konte. Cilvēkiem būs atļauts pārvietoties sava reģiona ietvaros, bet nebūs atļauts ceļot uz citiem reģioniem.

Publiskās vietās obligāta prasība būs sejas maskas, kuru cena gabalā nedrīkstēs pārsniegt 50 centus, nolēmusi valdība. Cilvēkiem ieteikts arī turpmāk izvairīties no apskaušanās un sarokošanās.

Konte norādīja, ka Itālijā sākas posms, kurā jāiemācās sadzīvot ar vīrusu un būt atbildīgiem. "Ja jūs mīlat Itāliju, ievērojot distanci," sacīja Konte.

Tiks atļautas bēres, bet tajās drīkstēs piedalīties ne vairāk kā 15 cilvēki. Individuālajiem sportistiem būs atļauts atsākt treniņus un cilvēkiem būs atļauts sportot ne tikai tiešā savu dzīvesvietu tuvumā, bet plašākā apvidū.

Bāri un restorāni no 4. maija varēs tirgot ēdienu līdzņemšanai, bet pircējiem tas būs jāēd mājās vai birojos. Ēst restorānu un bāru telpās drīkstēs no 1. jūnija. No 4. maija darbu varēs atsākt arī vairumtirdzniecības vietas.

Plānots, ka no 1. jūnija darbu varēs atsākt arī frizētavas un skaistumkopšanas saloni. Citi mazumtirdzniecības veikali, kas netika atvērti ierobežojumu atvieglošanas pirmajā posmā 14. aprīli, varēs atsākt darbu 18. maijā, kad durvis drīkstēs vērt arī muzeji un bibliotēkas.

Taču iedzīvotājiem būs jāturpina stingri ievērot sociālā distancēšanās un apmeklēt dievkalpojumus joprojām būs aizliegts. Arī skolas paliks slēgtas vasaras mēnešu laikā un no jauna durvis vērs tikai septembrī.

Konte brīdināja cilvēkus, ka, neievērojot piesardzību, Covid-19 upuru skaits atkal pieaugs, un valsts ekonomika cietīs neatgriezeniskus bojājumus.

Itālijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 197 675 cilvēkiem un 26 644 miruši no šī vīrusa izraisītās slimības Covid-19. Svētdien Itālija ziņoja par 260 jauniem Covid-19 nāves gadījumiem, kas ir mazākais vienas diennakts jauno nāves gadījumu skaits kopš 14. marta.