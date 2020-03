'Covid-19': Spānijā 24 stundu laikā 1000 jauni inficētie

Spānijā aizvadītās diennakts laikā reģistrēti gandrīz 1000 jauni koronavīrusa inficēšanās gadījumi, kopējo ar "Covid-19" saslimušo skaitu palielinot līdz 8744, pirmdien paziņoja Spānijas Veselības ministrija.

No slimības mirušo skaits šajā pašā laika periodā pieaudzis par deviņiem, sasniedzot 297, ziņo aģentūra AFP.

Sestdien un svētdien tika konstatēti 2000 jauni inficēšanās gadījumi. Ar 4665 zināmiem inficēšanās gadījumiem vissmagāk vīrusa skartā vieta Spānijā ir Madride.

Lai ierobežotu "Covid-19" izplatību, Spānijā ir slēgtas iestādes un pakalpojumi, atskaitot vitāli nepieciešamos. Cilvēkiem ir jāpaliek mājās – ārā var doties tikai pēc pārtikas un medikamentiem, uz darbu vai ārstēties.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 169 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 6500 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.