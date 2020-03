Covid-19: Spānijā ledus halli pārveido par morgu koronavīrusa upuriem

Madrides ledus halle "Palacio de Hielo" ir pārveidota par pagaidu morgu Covid-19 upuriem, vēsta laikraksts "El Pais".

Pirmie zārki ar mirstīgajām atliekām hallē nogādāti pirmdienas vakarā, to transportēšanu un apsardzi, līdz mirušo nodošanai apbedīšanai vai kremēšanai nodrošina armija.

Ledus halles vadība un pilsētas varasiestādes par ēkas izmantošanu mirstīgo atlieku uzglabāšanai vienojās pirmdien. Kā skaidro pašvaldībā, tas ir pagaidu ārkārtas solis, kura galvenais mērķis ir mazināt upuru tuvinieku sāpes un atvieglot situāciju Madrides slimnīcās.

Spānijā līdz otrdiena ir reģistrēti 2696 no Covid-19 mirušie, atpaliekot tikai no Itālijas un Ķīnas. Slimība konstatēta 39 673 personām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 392 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku, no tiem vairāk nekā 6000 Itālijā.

Vairāk nekā 103 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.