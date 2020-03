Covid-19: Stavropoles galvenā infektoloģe slēpusi ceļojumu un slima apmeklējusi darbu

Krievijas Izmeklēšanas komiteja ierosinājusi krimināllietu pret Stavropoles novada galveno ārsti infektoloģi Irinu Saņņikovu, kura pēc atgriešanās no ceļojuma nav ievērojusi karantīnu un slima ar Covid-19 turpinājusi ikdienas gaitas, ziņo "Currenttime".

Pagājušajā nedēļā nāca gaismā fakts, ka Saņņikova, kura ir Stavropoles Valsts medicīniskās universitātes Infekciju slimību katedras profesore, kā arī ārštatā ir novada Veselības ministrijas infekciju slimību galvenais speciālists, neinformējot augstskolu un ministriju, bija devusies uz Spāniju, kur pavadīja no 6. līdz 9. martam, ziņo aģentūra TASS.

Atgriežoties Krievijā, speciāliste nav ievērojusi 14 dienu karantīnu, ko jau bija noteicis "Rospotrebnadzor", bet par spīti saaukstēšanās pazīmēm devās uz darbu.

Saņnikova paspēja piedalīties lielā konferencē, turpināja lasīt lekcijas un apmeklēja dažādas iestādes, tostarp vietējo infekciju slimnīcu, kuru pēc tam nācās slēgt uz karantīnu.

Vēlāk viņa pati nokļuva slimnīcā un viņai diagnosticēts Covid-19. Kā atsaucoties uz avotiem ziņo vietējie mediji, viņas stāvoklis ir smags.

Speciāliste apsūdzēta par informācijas slēpšanu, kas rada bīstamību cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī par nolaidību.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem Krievijā ir 495 zināmi Covid-19 gadījumi. Viens cilvēks miris.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 382 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 16 500 cilvēki, no tiem vairāk nekā 6000 Itālijā.

Vairāk nekā 102 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.