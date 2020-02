'Covid-19': Tenerifes viesnīcā konstatē saslimšanu vēl diviem itāļiem

Spānijai piederošajā Tenerifē koronavīrusa paveida "Covid-19" epidēmijas dēļ noslēgtajā četrzvaigžņu viesnīcā "H10 Costa Adeje Palace", kurā atrodas arī vismaz viena Latvijas pilsone, kopš otrdienas rīta, kad saslimšana ar vīrusa izraisītām slimībām tika konstatēta diviem tūristiem, 'Covid-19' diagnosticēta vēl diviem.

Saslimušie ir itāļi – ārsts un viņa sieva –, kuri desmit cilvēku grupā ieradās Kanāriju salās 17. februārī. Pēc vīrusa diagnosticēšanas viņi pārvesti uz slimnīcu.

Karantīnas režīmā atrodoties vairāki simti cilvēku, kuriem liegts pamest viesnīcu drošības apsvērumu dēļ. Paredzēts, ka karantīna viesnīcā tiks saglabāta līdz brīdim, kad potenciāli saslimušajiem noslēgsies teorētiskais vīrusa inkubācijas periods.

Attiecīgi tie, kuri nav iepriekš tikušies ar itāļu ārstu un viņa sievu, viesnīcu varēšot pamest jau trešdien, pārējiem tiks nozīmēta individuāla novērošana. Līdz tam tie, kuriem tiek konstatēti simptomi, tiek novēroti savos viesnīcu numuriņos, bet pārējie drīkst brīvi staigāt pa viesnīcu, valkājot sejas maskas. Visi, kuriem tiek diagnosticēta saslimšana, savukārt tiks pārvesti uz slimnīcu.

Paredzams, ka lielāko uzmanību mediķi pievērsīs atlikušajiem no desmit cilvēku lielās itāļu tūristu grupas. Kopumā viesnīcā apmetušies vismaz 25 dažādu valstu pilsoņi, raksta "Evening Standard".

"Delfi" jau rakstīja, ka viesnīcā atrodas arī vismaz viena Latvijas pilsone. Publiskajā telpā jau izskanējis, ka viņa ir grūtniece no Daugavpils.

Spānijā vēl pagājušajā nedēļā nebija konstatēts neviens saslimšanas gadījums ar "Covid-19", bet šobrīd apstiprināti jau septiņi gadījumi, no kuriem trīs ir ārpus Kanāriju salām. Pieci no saslimušajiem ir itāļi, bet pārējie divi ir spāņi, kuri atgriezušie no Itālijas.

Itālija ir vīrusa smagāk skartā valsts Eiropā. Līdz trešdienas rītam tajā bija fiksēti jau 11 nāves gadījumi koronavīrusa izraisītu saslimšanu dēļ.